как измениться площадь прямоугольника, если ширину оставить без изменения, а длину уменьшить в 2 раза? Выбери и подчеркни правильный ответ : уменьшится в 2 раза; увелитится в 2 раза ; не изменится.
Математика
как измениться площадь прямоугольника, если ширину оставить без изменения, а длину уменьшить в 2 раза? Выбери и подчеркни правильный ответ : уменьшится в 2 раза; увелитится в 2 раза ; не изменится.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь прямоугольника прямо пропорциальна его измерениям (ширине, длине), т.е если ширина, (длина) увеливается(уменьшивается) в стокото раз, то и площадь увеличится(уменишится) в столькое же ширина не изменилась, длину уменьшили в два разы, значит площадь прямоугольника уменьшиться в 2 раза
Гость:
Площадь увеличится в 2 раза
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