как измениться площадь прямоугольника, если ширину оставить без изменения, а длину уменьшить в 2 раза? Выбери и подчеркни правильный ответ : уменьшится в 2 раза; увелитится в 2 раза ; не изменится.

Гость: Гость:

площадь прямоугольника прямо пропорциальна его измерениям (ширине, длине), т.е если ширина, (длина) увеливается(уменьшивается) в стокото раз, то и площадь увеличится(уменишится) в столькое же ширина не изменилась, длину уменьшили в два разы, значит площадь прямоугольника уменьшиться в 2 раза