sin(x+y) если sinx=3/5; cosy=-5/13 π/2 меньше x меньше π ; π меньше y меньше 3π/2

Математика
sin(x+y) если sinx=3/5; cosy=-5/13 π/2 меньше x меньше π ; π меньше y меньше 3π/2
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Гость:
sinx=3/5; cosy=-5/13   π/2
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