sin(x+y) если sinx=3/5; cosy=-5/13 π/2 меньше x меньше π ; π меньше y меньше 3π/2
Математика
sin(x+y) если sinx=3/5; cosy=-5/13 π/2 меньше x меньше π ; π меньше y меньше 3π/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinx=3/5; cosy=-5/13 π/2
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