Предположи,всегда ли лидер положительно влияет на группу.Свое мнение подтверди литературными примерами

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Нет,не всегда. В любой группе есть лидер, но занятия у групп различные.Допустим, группировка террористов. Лидер этой группировки негативно влияет на группу, заставляет их действовать во вред обществу.Или,например,возьмём пример помягче-повесть Л.Н.Толстого "Детство". Лидером в их группе был Серёжа Ивин.Он унижал Иленьку Грапа,всячески его обижал.Смотря на лидера, другие мальчики поступали так же. Так что, прислушиваться к чужому мнению нужно, но при этом необходимо иметь свою голову на плечах и уметь ею пользоваться;)