шарик+мурка=друзья одинаковые буквы-одинаковые цифры
Математика
шарик+мурка=друзья одинаковые буквы-одинаковые цифры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, тут решений нет, я не буду против, если кто оспорит. По вашему условию, я так понял, нужно вместо букв подставить цифры и их сумма должна получиться. Одинаковые буквы - одинаковые цифры, а цифры должно быть имелись ввиду арбские от 0 до 9. всего их 10! а кол-во разных букв 11, то есть некое а=б.
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