шарик+мурка=друзья одинаковые буквы-одинаковые цифры  

Гость: Гость:

Я считаю, тут решений нет, я не буду против, если кто оспорит. По вашему условию, я так понял, нужно вместо букв подставить цифры и их сумма должна получиться. Одинаковые буквы - одинаковые цифры, а цифры должно быть имелись ввиду арбские от 0 до 9. всего их 10! а кол-во разных букв 11, то есть некое а=б.