Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше , чем в прочих трех. Спрашивается, сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Математика

Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше , чем в прочих трех. Спрашивается, сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Автор: Гость