Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше , чем в прочих трех. Спрашивается, сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Математика
Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше , чем в прочих трех. Спрашивается, сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1+2+2+2=7частей аршинов купили всего. 2)952:7=136(арш)-приходится на одну часть,и то что купили в первом месте. 3)136*2=272(арш)-приходится на две части,и то что купил в прочих трех местах.
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