В молекуле ДНК тиминов насчитывается 20 % от общего числа азотистых оснований.Определите количество азотистых оснований аденина и цитозина.
Биология
В молекуле ДНК тиминов насчитывается 20 % от общего числа азотистых оснований.Определите количество азотистых оснований аденина и цитозина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правило комплементарности количество тимина равно кол-ву аденина(А=Т). Тогда аденина равно 20%. А т.к А+Г=Т+Ц, то кол-во цитозина= 100-2*20/2=30%. Ну вот и ответ: кол-во аденина=20%, а кол-во цитозина равно 30%.
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