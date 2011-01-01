Однажды вечеорм волшебник в 1994 году нажал на кнопку своей машиной времени, Секунду спустя его цифровой дисплей показал 1858год затем 1859год и вдруг на дисплее показало 1900год, Объясни ,что бы это значило .Можешь ли ты опред...

Математика

Однажды вечеорм волшебник в 1994 году нажал на кнопку своей машиной времени, Секунду спустя его цифровой дисплей показал 1858год затем 1859год и вдруг на дисплее показало 1900год, Объясни ,что бы это значило .Можешь ли ты определить что появилось на дисплее после 1900года?

Автор: Гость