Однажды вечеорм волшебник в 1994 году нажал на кнопку своей машиной времени, Секунду спустя его цифровой дисплей показал 1858год затем 1859год и вдруг на дисплее показало 1900год, Объясни ,что бы это значило .Можешь ли ты опред...

Математика
Однажды вечеорм волшебник в 1994 году нажал на кнопку своей машиной времени, Секунду спустя его цифровой дисплей показал 1858год затем 1859год и вдруг на дисплее показало 1900год, Объясни ,что бы это значило .Можешь ли ты определить что появилось на дисплее после 1900года?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1901                                                                                               
Гость:
1900году было покано 2011 год
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