(28,376+35,99:5,9-3,45*2,8):3,52
Математика
(28,376+35,99:5,9-3,45*2,8):3,52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= (28,376+6,1-9,66):3,52=24,816:3,52=7,05
Гость:
(28,376+35,99:5,9-3,45*2,8):3,52=(28,376+6,1-9,66):3,52=24,816:3,52=7,05
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