расстояние между двумя городами легковая машина преодоливает за 1,2 ч со скоростью 95км/ч за какое время это растаяние преодаливает автобус со скоростью 57/км ч

Математика

расстояние между двумя городами легковая машина преодоливает за 1,2 ч со скоростью 95км/ч за какое время это растаяние преодаливает автобус со скоростью 57/км ч

Автор: Гость