расстояние между двумя городами легковая машина преодоливает за 1,2 ч со скоростью 95км/ч за какое время это растаяние преодаливает автобус со скоростью 57/км ч
Математика
расстояние между двумя городами легковая машина преодоливает за 1,2 ч со скоростью 95км/ч за какое время это растаяние преодаливает автобус со скоростью 57/км ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1.2*95=114 км - расстояние между городами 2) 114:57=2 часа - нужно времени автобусу для преодоления расстояния между городами ответ: 2 часа примечание: расстояние=время*скорость
Гость:
1)расстояние равно скорости умноженное на время, значит расстояние равно 1,2 * 95 = 114 (км ) 2)114 / 57 = 2 (ч) ответ : 2 часа
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