помоги мне пожалуйста ришить задачу по математике в гирлянде 44 флажков красного жолтого синего и зелёного цвета красных синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных синих и жёлтых 32 штуки скол...

Математика

помоги мне пожалуйста ришить задачу по математике в гирлянде 44 флажков красного жолтого синего и зелёного цвета красных синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных синих и жёлтых 32 штуки сколько флажкрв каждого цвета в отдельности

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