помоги мне пожалуйста ришить задачу по математике в гирлянде 44 флажков красного жолтого синего и зелёного цвета красных синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных синих и жёлтых 32 штуки скол...
Математика
помоги мне пожалуйста ришить задачу по математике в гирлянде 44 флажков красного жолтого синего и зелёного цвета красных синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных синих и жёлтых 32 штуки сколько флажкрв каждого цвета в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 44-37=7 флажков желтого цвета 2) 44-29=15 флажков красного цвета 3) 44- 32=12 флажков зеленого цвета 4) 44-(7+15+12)=10 флажков синего цвета
Гость:
1) (все флажки) - (флажки красного, синего, зеленого цвета) = 44-37=7 - количество флажков желтого цвета 2) (все флажки) - (флажки синего, зеленего, желтого цвета) = 44-29=15 - количество флажков красного цвета 3) (все флажки) - (флажки красного, синего, желтого цвета) = 44-32=12 - количество флажков зеленого цвета 4) (все флажки) - (флажки желтого, красного, зеленого цвета) = 44-(7+15+12) =44-34=10 - количество флажков синего цвета
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