Один з кутів паралелограма на 16 більший за інший. Знайдіть кути паралелограма.
Геометрия
Один з кутів паралелограма на 16 більший за інший. Знайдіть кути паралелограма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай даний паралелограм ABCD і кут А=16 градусів тоді кут В =180-кут А=180-16=164 градуси (за властивістю внутрішніх одностронніх кутів при паралельних прямих AD,BC і січній АВ) протилежні кути рівні, значить кут А=кут С=16 градусів кут В=кут D=164 градуси
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