У Айдына 27 марок.У Еркена на 9 марок больше,а у Нурлана в 3 раза меньше,чем у Айдына .Могут ли они все марки поделить поровну между собой? По сколько марок получит каждый мальчик?

Математика

У Айдына 27 марок.У Еркена на 9 марок больше,а у Нурлана в 3 раза меньше,чем у Айдына .Могут ли они все марки поделить поровну между собой? По сколько марок получит каждый мальчик?

Автор: Гость