У Айдына 27 марок.У Еркена на 9 марок больше,а у Нурлана в 3 раза меньше,чем у Айдына .Могут ли они все марки поделить поровну между собой? По сколько марок получит каждый мальчик?
Математика
У Айдына 27 марок.У Еркена на 9 марок больше,а у Нурлана в 3 раза меньше,чем у Айдына .Могут ли они все марки поделить поровну между собой? По сколько марок получит каждый мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+9=36(м) у Еркена марок 27/3=9(м) - у нурлана марок 27+36+9=729(м) всего у троих 72/3=24(м) Ответ: Все марки можно поделить поровну. Каждый мальчик получит по 24 марки
Гость:
1) сколько марок у Еркена? 27+9=36 марок 2)сколько марок у Нурлана? 27:3= 9 марок 3)сколько всего у них марок? 27+9+36= 72 марки 4) отвечаем на вопрос задачи 72:3=24 марки Ответ: Мальчики могут поровну поделить между собой марки,каждый получит по 24 штуки
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