81.27.9.3.1подать в вигляде степеня с основой 3
Алгебра
81.27.9.3.1подать в вигляде степеня с основой 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81=3^4 27=3^3 9=3^2 3=3^1 1=3^0 ^ - означает степень(в степени)
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