Относительная плотность паров некоторого циклоалкана по водороду равна 42.молекула циклоалкана не имеет боковых ответвлений от главной углеродной цепи.Определите формулу циклоалкана и назовите его.

Химия
Относительная плотность паров некоторого циклоалкана по водороду равна 42.молекула циклоалкана не имеет боковых ответвлений от главной углеродной цепи.Определите формулу циклоалкана и назовите его.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула циклоалкана CnH2n M(CnH2n) = 2*42=84  84/12=7 - примерное коичество С С7Н14-не подходит С6Н12 -подходит Ответ:циклогексан
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