Относительная плотность паров некоторого циклоалкана по водороду равна 42.молекула циклоалкана не имеет боковых ответвлений от главной углеродной цепи.Определите формулу циклоалкана и назовите его.

Химия

Относительная плотность паров некоторого циклоалкана по водороду равна 42.молекула циклоалкана не имеет боковых ответвлений от главной углеродной цепи.Определите формулу циклоалкана и назовите его.

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