Выясните, является ли треугольник прямоугольным, если его стороны выражаются числами: а)6, 8,10 б)5,6,7 в)9,12,15 г)10,24,26 д)3,4,6 е)11,9,13

Математика
Выясните, является ли треугольник прямоугольным, если его стороны выражаются числами: а)6, 8,10 б)5,6,7 в)9,12,15 г)10,24,26 д)3,4,6 е)11,9,13
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник прямоугольный, если сумма квадратов меньших сторон равна квадрату большей   6^2+8^2=10^2 5^2+6^2  не равно    7^2 9^2+12^2=15^2 10^2+24^2=26^2 3^2+4^2    не равно  6^2 11^2+9^2   не равно 13^2   значит прямогоульный треугольник в случаях а) в) г)
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