вычислить sin 7π делённое на 3( тройку записать под дробью(под чертой))
Геометрия
вычислить sin 7π делённое на 3( тройку записать под дробью(под чертой))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin 7π / 3 = 0,38286/3=0,12762
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