37+м+56 н-45-37 49-24-r 35-t-18 упростить выражение
Математика
37+м+56 н-45-37 49-24-r 35-t-18 упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37 + m + 56 = m + 93 n - 45 - 37 = n - 82 49 - 24 - r = 25 - r или -r + 25 35 - t - 18 = -t + 17 или 17 - t.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сумма двох сторін трикутника дорівнює 8 см, а кут між ними - 120 градусів. Чому дорівнює радіус кола, вписаного в цей трикутник, якщо його третя ст...
Математика
сторона трикутника дорівнює 14 см. , дві інші утворюють кут 60,а їх різниця дорівнює 10 см. Обчисліть периметр трикутника.
Математика
автомобиль едет со скоростью 60км/ч на сколько должна увеличится скорость,чтобы автомобиль стал проезжать 1км на полминуты быстрее?