автомобиль едет со скоростью 60км/ч на сколько должна увеличится скорость,чтобы автомобиль стал проезжать 1км на полминуты быстрее?

Математика
автомобиль едет со скоростью 60км/ч на сколько должна увеличится скорость,чтобы автомобиль стал проезжать 1км на полминуты быстрее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При скорости 60 км/ч автомобиль проезжает 1 км за 1 минуту. Если он будет проезжать километр на полминуты быстрее, то он проедет километр за полминуты, то есть его скорость составит 60 / 1/2 = 120 км/ч  и возрастет тем самым на 60 км/ч.
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