докажите что катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу
Геометрия
докажите что катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВС - исходный прямоугольный треугольник с вершиной прямого угла С. CD - высота. Тогда ВС = АВ * sin A BD = BC * sin A = AB * sin²A Таким образом AB * BD = BC²
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