Выпиши предложения с одним главным членом. Объясни постановку знаков препинания в конце предложения. 1.Осень! 2. Как много красок в осеннем лесу! 3.В город пришла красавица-осень. Прислушайся! Как тихо стало опустевшем лесу. 5....
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Выпиши предложения с одним главным членом. Объясни постановку знаков препинания в конце предложения. 1.Осень! 2. Как много красок в осеннем лесу! 3.В город пришла красавица-осень. Прислушайся! Как тихо стало опустевшем лесу. 5. Тихо стучит по дереву дятел. Проскачает от куста к кусту заяц. 7. И снова тишина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Осень- это подлежащее, предложение односоставное, восклицательное, побудительное предложение 3.Прислушайся- сказуемое, предложение односоставное, восклицательное, побудительное предложение. 4.Как тихо стало в опустевшем лесу- тихо стало- сказуемое, предложение односоставное,повелительное предложение. 7.Тишина- подлежащее, односоставное, повелительное.
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