Выпиши предложения с одним главным членом. Объясни постановку знаков препинания в конце предложения. 1.Осень! 2. Как много красок в осеннем лесу! 3.В город пришла красавица-осень. Прислушайся! Как тихо стало опустевшем лесу. 5....

Русский язык

Выпиши предложения с одним главным членом. Объясни постановку знаков препинания в конце предложения. 1.Осень! 2. Как много красок в осеннем лесу! 3.В город пришла красавица-осень. Прислушайся! Как тихо стало опустевшем лесу. 5. Тихо стучит по дереву дятел. Проскачает от куста к кусту заяц. 7. И снова тишина.

Автор: Гость