основание прямого параллелепипеда-ромб со стороной 8см,острый угол которого равен 60 градусов.Найдите длину меньшей диагонали параллелепипеда,если его высота равна 15см
Геометрия
основание прямого параллелепипеда-ромб со стороной 8см,острый угол которого равен 60 градусов.Найдите длину меньшей диагонали параллелепипеда,если его высота равна 15см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - исходный ромб, в котором угол А равен 60 градусов. Треугольник ABD - равносторонний (равнобедренный с углом 60 градусов), поэтому меньшая диагональ основания также равна 8 см, а меньшая диагональ параллелепипеда по теореме Пифагора равна √ (15² + 8²) = √ (225 + 64) = √ 289 = 17 см.
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