у каждого табурета было по 3 ножки, а у каждого стула-по 4. Ребята заняли все стулья и табуреты, и оказалось, что всех ножек-у стульев, табуретов и ребят-49. Сколько всего ребят было за столом?

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Решим задачу методом логического подбора. Поскольку все стулья и табуретки оказались зняты,значит количество ребят равно общему количеству стульев и табуреток. Предположим ребят 7. Тогда 49-7*2=35(должно быть ножек у стульев и табуреток). Умножаем на максимальное число ножек: 4*7=28<35(ножек не хватает). То же самое происходит с 8.Тогда возьмём 9. 49-9*2=31(ножек у стульев и табуреток). Умножаем на максимальное число ножек.9*4=36>31. Значит ножек достаточно.Решив методом небольшого подбора, увидим, что при количестве стульев 4 и табуреток 5 количество их ножек 4*4+5*3=31 Ответ: ребят 9, стульев 4 и табуреток 5.