Точка А находится от центра окружности на расстоянии 12 см. Вычеслите градусную меру угла между касательными , проведеными через точку А , если радиус окружности равен 6см.

Геометрия
Точка А находится от центра окружности на расстоянии 12 см. Вычеслите градусную меру угла между касательными , проведеными через точку А , если радиус окружности равен 6см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть О - центр окружности, а АВ и АС касательные. Углы ОАВ и ОАС равны по 30 градусов, так как катет, противолежащий углу 30 градусов, вдвое меньше гипотенузы. Поэтому угол ВАС равен 60 градусов.
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