Почему формулировка периодического закона было изменено?

Гость: Гость:

Было доказанно сложное строение атома,так же было открыто явление существования изотопов и доказанно,что заря ядра атома каждого химического элимента в ПТМ возравстает на единицу по сравнению с зарядом ядра атома предыдущего химического элемента.Эти открытия потребовали уточнить первую Менделеевскую формулировку.