Почему формулировка периодического закона было изменено?
Химия
Почему формулировка периодического закона было изменено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было доказанно сложное строение атома,так же было открыто явление существования изотопов и доказанно,что заря ядра атома каждого химического элимента в ПТМ возравстает на единицу по сравнению с зарядом ядра атома предыдущего химического элемента.Эти открытия потребовали уточнить первую Менделеевскую формулировку.
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