Два робітники виготовили разом певну кількість деталей за 4 год.Якби працював тільки один з них ,то він зробив би це за 6 год.Яку частину роботи виконував кожний робітник за 1 год?
Математика
Два робітники виготовили разом певну кількість деталей за 4 год.Якби працював тільки один з них ,то він зробив би це за 6 год.Яку частину роботи виконував кожний робітник за 1 год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два робітника разом виконують за 1 годину 1/4 роботи. Перший робітник за 1 годину виконує 1/6 роботи. Тому другий робітник за 1 годину виконує 1/4 - 1/6 = 1/12 роботи.
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