Два робітники виготовили разом певну кількість деталей за 4 год.Якби працював тільки один з них ,то він зробив би це за 6 год.Яку частину роботи виконував кожний робітник за 1 год?

Математика

Два робітники виготовили разом певну кількість деталей за 4 год.Якби працював тільки один з них ,то він зробив би це за 6 год.Яку частину роботи виконував кожний робітник за 1 год?

Автор: Гость