на отрезке АВ обозначили точку С. Расстояние между серединами отрезков АС и ВС равна 12 см. какая длинна отрезка АВ
Математика
на отрезке АВ обозначили точку С. Расстояние между серединами отрезков АС и ВС равна 12 см. какая длинна отрезка АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку берутся середины отрезков, то остается такое же расстояние, то есть длина отрезка АВ= 2*12=24
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