на отрезке АВ обозначили точку С. Расстояние между серединами отрезков АС и ВС равна 12 см. какая длинна отрезка АВ

Математика

на отрезке АВ обозначили точку С. Расстояние между серединами отрезков АС и ВС равна 12 см. какая длинна отрезка АВ

Автор: Гость