перший оператор набрав на комп*ютері 900сторінок текстуза 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів.На скільки більше сторінок за тижденьнабирав другий оператор,ніж перший,якщо щотижня кожний з них набирав...
Математика
перший оператор набрав на комп*ютері 900сторінок текстуза 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів.На скільки більше сторінок за тижденьнабирав другий оператор,ніж перший,якщо щотижня кожний з них набирав однакову кількість сторінок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скыльки сторінок набирав перший оператор за тиждень? 900:6= 150 2)скільки сторінок набирав другий оператор за тиждень? 900:5= 180 3)відповідаємо на питання задачи 180-150=30 Відповідь:другий оператор набирав щотижня на 30 сторінок більше за першого
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