перший оператор набрав на комп*ютері 900сторінок текстуза 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів.На скільки більше сторінок за тижденьнабирав другий оператор,ніж перший,якщо щотижня кожний з них набирав...

Математика

перший оператор набрав на комп*ютері 900сторінок текстуза 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів.На скільки більше сторінок за тижденьнабирав другий оператор,ніж перший,якщо щотижня кожний з них набирав однакову кількість сторінок?

Автор: Гость