составь множество цифр, входящих в запись числа 135906247, 3 333 333 333, 20 260 600 000
Математика
составь множество цифр, входящих в запись числа 135906247, 3 333 333 333, 20 260 600 000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135906247 { 0 ; 1 ; 2 ; 3; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 } 3 333 333 333 { 3 } 20 260 600 000 { 0 ; 2 ; 6 }
Гость:
135 906 247 - {0;1;2;3;4;5;6;7;9} 3 333 333 333 - {3} 20 260 600 000 - {0;2;6}
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Зменшуване збільшили на 2, як треба змінити від"ємник, щоб різниця: а)зменшилася на 12; б)збільшилася на 6
Физика
Один умный, но хилый мальчик переделал сапоги-скороходы, до этого разгоняющие его до скорости 36 км/ч, в кеды-самопрыги. Какой результат по прыжкам...
Геометрия
помогите нужно скрочно...сегодня...докажите, что через точку не лежащую в данной плоскости нельзя провести более одной прямой параллельной плоскост...
Английский язык