Зменшуване збільшили на 2, як треба змінити від"ємник, щоб різниця: а)зменшилася на 12; б)збільшилася на 6

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зменшуване-відємник=різниця якщо зменшуване збільшили на 2, то різниця збільшилася на 2, а) щоб різниця зменшилась на 12, відємник треба зменшити на 14=12+2 б) щоб різниця збільшилась на 4, відємник треба збільшити на 4=6-2