написать объявление о приеме на работу на английском языке

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написать объявление о приеме на работу на английском языке
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Гость:
    Wanted Bus Drivers   Company type: n' County School District Qualifications: Hold a full/clean driver's licence, held for at least 1 year Male/Female 25-45 years old Can work under pressure Good salary and benefits  
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