написать объявление о приеме на работу на английском языке
Английский язык
написать объявление о приеме на работу на английском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wanted Bus Drivers Company type: n' County School District Qualifications: Hold a full/clean driver's licence, held for at least 1 year Male/Female 25-45 years old Can work under pressure Good salary and benefits
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
на чудо-дереве растут бананы и ананасы.За один раз с дерева можно сорвать только два плода.Если сорвать два банана или два ананаса,то вырастит один...
Алгебра
На числовой окружности отметьте дугу,все точки которой удовлетворяют неравенству: cos(П+t)+sin(3П/2-t)>корня из 2
Математика
На чудо-дереве растут бананы и ананасы.За один раз с дерева можно сорвать два плода.Если сорвать два банана или два ананаса, то выростит один анана...