на чудо-дереве растут бананы и ананасы.За один раз с дерева можно сорвать только два плода.Если сорвать два банана или два ананаса,то вырастит один ананас,а если сорвать один банан и один ананас,то вырастит один банан.Через как...

Математика

на чудо-дереве растут бананы и ананасы.За один раз с дерева можно сорвать только два плода.Если сорвать два банана или два ананаса,то вырастит один ананас,а если сорвать один банан и один ананас,то вырастит один банан.Через какое время на чудо-дереве останется один плод.Что это за плод,если сначала на чудо-дереве росло128 бананов и 87 ананасов?

Автор: Гость