на чудо-дереве растут бананы и ананасы.За один раз с дерева можно сорвать только два плода.Если сорвать два банана или два ананаса,то вырастит один ананас,а если сорвать один банан и один ананас,то вырастит один банан.Через как...
Математика
на чудо-дереве растут бананы и ананасы.За один раз с дерева можно сорвать только два плода.Если сорвать два банана или два ананаса,то вырастит один ананас,а если сорвать один банан и один ананас,то вырастит один банан.Через какое время на чудо-дереве останется один плод.Что это за плод,если сначала на чудо-дереве росло128 бананов и 87 ананасов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Останется ананас. После того, как сорвем 128 бананов, срывая по 2 за раз, на дереве вырастет еще 64 ананаса. А затем после того, как будеми срывать по 2 ананаса, ананасы будут вырастать опять.
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