рост смертности насиления является самой большой проблемой соврименности в Украине. ка вы считаете, есть ли такая ситуация следствием неудовлетвореного матереального положения в Украине ? Проанализируйте ситуацию и дайте обосн...
Українська література
рост смертности насиления является самой большой проблемой соврименности в Украине. ка вы считаете, есть ли такая ситуация следствием неудовлетвореного матереального положения в Украине ? Проанализируйте ситуацию и дайте обоснованый ответ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да потому что когда в украине нет денег начинаются демонстрации и из за этого умирают много людей и еще когда денег нет платить зарплаты и пенсии не чем и люди обьявляют голодовку и многи от этого погибают
Гость:
конечно, так как при снижении социальной защищенности и материальной обеспеченности населения снижается рождаемость и происходит общее старение населения, а в связи с этим возрастает смертность
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