Лестничный марш имеет 17 ступенек.Саша и Дима считают ступеньки один-сверху вниз,другой снизу вверх.Они сошлись на ступеньке,которую Саша назвал седьмой.Какой по счёту назовёт эту ступеньку Дима?
Математика
Лестничный марш имеет 17 ступенек.Саша и Дима считают ступеньки один-сверху вниз,другой снизу вверх.Они сошлись на ступеньке,которую Саша назвал седьмой.Какой по счёту назовёт эту ступеньку Дима?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17- 7 +1 = 11 дима назовет эту ступеньку одиннадцатой
Гость:
Саша до данной ступеньки прошел 7 - 1 = 6. Диме на эти ступеньки наступать не нужно, поэтому для него она 17 - 6 = 11
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