2. В лагере отдыхали три друга: Коля, Саша и Митя. Известно, что каждый из них имеет одну из фамилий: Петров, Сидоров и Мухин. Коля – не Мухин. Отец Саши – инженер. Саша учится в шестом, а Мухин – 5 классе. Отец Петрова – учите...

Математика

2. В лагере отдыхали три друга: Коля, Саша и Митя. Известно, что каждый из них имеет одну из фамилий: Петров, Сидоров и Мухин. Коля – не Мухин. Отец Саши – инженер. Саша учится в шестом, а Мухин – 5 классе. Отец Петрова – учитель. Какая фамилия у каждого из трёх друзей? 1). Саша – Сидоров, Коля- Мухин, Митя – Петров 2). Саша – Сидоров, Коля- Петров, Митя – Мухин 3). Саша – Петров, Коля- Мухин, Митя – Сидоров 4). Саша – Мухин, Коля- Петров, Митя – Сидоров 5). Саша – Петров, Коля- Сидоров, Митя – Мухин 6). Правильного ответа нет

Автор: Гость