2. В лагере отдыхали три друга: Коля, Саша и Митя. Известно, что каждый из них имеет одну из фамилий: Петров, Сидоров и Мухин. Коля – не Мухин. Отец Саши – инженер. Саша учится в шестом, а Мухин – 5 классе. Отец Петрова – учите...
Математика
2. В лагере отдыхали три друга: Коля, Саша и Митя. Известно, что каждый из них имеет одну из фамилий: Петров, Сидоров и Мухин. Коля – не Мухин. Отец Саши – инженер. Саша учится в шестом, а Мухин – 5 классе. Отец Петрова – учитель. Какая фамилия у каждого из трёх друзей? 1). Саша – Сидоров, Коля- Мухин, Митя – Петров 2). Саша – Сидоров, Коля- Петров, Митя – Мухин 3). Саша – Петров, Коля- Мухин, Митя – Сидоров 4). Саша – Мухин, Коля- Петров, Митя – Сидоров 5). Саша – Петров, Коля- Сидоров, Митя – Мухин 6). Правильного ответа нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Коля - не Мухин => Мухин - Саша или Митя 2. Мухин - в 5 классе => Саша или Митя - в 5 классе, а т.к. Саша - в 6 классе, то в 5 классе - Митя => Митя - Мухин. 3. Митя - Мухин => Петров - Коля или Саша 4. Отец Петрова - учитель => отец Коли или отец Саша - учитель, а т.к. отец Саши - инженер, то учитель - отец Коли => Коля - Петров. 5. Митя - Мухин, Коля - Петров => Саша - Сидоров Ответ: вариант 2
Гость:
Коля - Петров, Митя - Мухин, Саша - Сидоров
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