один из углов, образованных при пересечении двух прямых, в 4 раза меньше другого.Найти эти углы.  

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При пересечении двух прямых образуются две пары вертикальных углов, которые попарно равны, а сумма неравных равна 180°. Примем один из этих углов за Х. Тогда второй будет 4 * Х. Получаем уравнение Х + 4 * Х = 5 * Х = 180 Х = 180 / 5 = 36. Итак, при пересечении образуются 2 угла по 36° и 2 угла по 144°.