ежику надо пройти 80м.он прошел сначало26м.потом на 9м больше и решил передохнуть.сколько метров осталось пройти до домика

Математика

ежику надо пройти 80м.он прошел сначало26м.потом на 9м больше и решил передохнуть.сколько метров осталось пройти до домика

Автор: Гость