ежику надо пройти 80м.он прошел сначало26м.потом на 9м больше и решил передохнуть.сколько метров осталось пройти до домика

Математика
ежику надо пройти 80м.он прошел сначало26м.потом на 9м больше и решил передохнуть.сколько метров осталось пройти до домика
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 + (26+9) = 61  -  всего прошел. 80 - 61 = 19  -  осталось пройти Ответ: 19м. 
Гость:
80-(26+26+9)=19м осталось пройти ежику
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
букет из 2 хризантем и 1лилии стоит 66руб.1лилия дешевле 1хризантемы на 9руб.сколько стоит 1 лилия и 1 хризантема.
Ответить
Математика
На отрезке АМ равным 22 см отметили точку К, такую что АК равно 16 см и точку Р что РМ равно 17 см. Найдите длину отрезка КР
Ответить
Биология
кто исследует поверхность земли
Ответить
Русский язык
СОСТАВЬ текст на тему ДРУЗЬЯ
Ответить
Українська література
предположим, тебе сказали, что все желтые предметы легче зеленых. Правильно ли это? как можешь доказать свое мнение? выбери правильное действие: 1)...
Ответить