ежику надо пройти 80м.он прошел сначало26м.потом на 9м больше и решил передохнуть.сколько метров осталось пройти до домика
Математика
ежику надо пройти 80м.он прошел сначало26м.потом на 9м больше и решил передохнуть.сколько метров осталось пройти до домика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 + (26+9) = 61 - всего прошел. 80 - 61 = 19 - осталось пройти Ответ: 19м.
Гость:
80-(26+26+9)=19м осталось пройти ежику
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