кто исследует поверхность земли
Биология
кто исследует поверхность земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поверность земли исследуют геологи.
Гость:
исследованиями занимаются геологи и археологи геологи - полезные ис копаемые, структуру и состав земли археологи - историю земли, древние останки и захоронения
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