предположим, тебе сказали, что все желтые предметы легче зеленых. Правильно ли это? как можешь доказать свое мнение? выбери правильное действие: 1) поищу желтые предметы, которые легче зеленых; 2) поищу синие предметы, которые ...
Українська література
предположим, тебе сказали, что все желтые предметы легче зеленых. Правильно ли это? как можешь доказать свое мнение? выбери правильное действие: 1) поищу желтые предметы, которые легче зеленых; 2) поищу синие предметы, которые легче зеленых; 3) поищу зеленые предметы, которые легче желтых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы убедиться в правоте говорившег вначале 1) поищу желтые предметы, которые легче зеленых; а затем, если говоривший не прав, чтобы доказать обратное 3) поищу зеленые предметы, которые легче желтых.
Гость:
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