предположим, тебе сказали, что все желтые предметы легче зеленых. Правильно ли это? как можешь доказать свое мнение? выбери правильное действие: 1) поищу желтые предметы, которые легче зеленых; 2) поищу синие предметы, которые ...

Українська література

предположим, тебе сказали, что все желтые предметы легче зеленых. Правильно ли это? как можешь доказать свое мнение? выбери правильное действие: 1) поищу желтые предметы, которые легче зеленых; 2) поищу синие предметы, которые легче зеленых; 3) поищу зеленые предметы, которые легче желтых.

Автор: Гость