в 4г учится в два раза больше мальчиков чем в 4б но девочек в 4 г в два раза меньше чем в 4 б . Кого больше в каждом классе мальчиков или девочек и во сколько раз если в этих классах одинаковое количество школьников

Математика

в 4г учится в два раза больше мальчиков чем в 4б но девочек в 4 г в два раза меньше чем в 4 б . Кого больше в каждом классе мальчиков или девочек и во сколько раз если в этих классах одинаковое количество школьников

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