в 4г учится в два раза больше мальчиков чем в 4б но девочек в 4 г в два раза меньше чем в 4 б . Кого больше в каждом классе мальчиков или девочек и во сколько раз если в этих классах одинаковое количество школьников
Математика
в 4г учится в два раза больше мальчиков чем в 4б но девочек в 4 г в два раза меньше чем в 4 б . Кого больше в каждом классе мальчиков или девочек и во сколько раз если в этих классах одинаковое количество школьников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если мальчиков принять за х, а девочек за у, то получим выражение 2х+у=х+2у т.е в 4г детей 2х+у - мальчиков в два раза больше, чем девочек, а в 4б детей х+2у - девочек в два раза больше мальчиков
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