Белка за 20 мин. приносит орех в гнездо. Далеко ли от орешника гнездо если скорость белки без ореха 5 м\с, с орехом 3м\с.

Гость: Гость:

пусть расстояние от орешника до гнезда х м, тогда от гнезда к орешнику белка бежит х\5 с, от орешника к гнезду х\3 с 20 мин=20*60=1200 с по условию задачи составляем уравнение х\5+х\3=1200 | *15 3x+5x=18000 8x=18000 x=18000:8 x=2250 ответ 2250 м