Белка за 20 мин. приносит орех в гнездо. Далеко ли от орешника гнездо если скорость белки без ореха 5 м\с, с орехом 3м\с.
Алгебра
Белка за 20 мин. приносит орех в гнездо. Далеко ли от орешника гнездо если скорость белки без ореха 5 м\с, с орехом 3м\с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть расстояние от орешника до гнезда х м, тогда от гнезда к орешнику белка бежит х\5 с, от орешника к гнезду х\3 с 20 мин=20*60=1200 с по условию задачи составляем уравнение х\5+х\3=1200 | *15 3x+5x=18000 8x=18000 x=18000:8 x=2250 ответ 2250 м
Гость:
20 мин = 20*60 = 1200 сек х сек - время на дорогу без ореха 1200-х сек - время на дорогу с орехом 5х=3(1200-х) 5х=3600-3х 8х=3600 х=450 (сек) - время на дорогу без ореха 5*450=2250 (м) - расстояние до орешника
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