когда в россии были открыты первые медицинские школы?
Биология
когда в россии были открыты первые медицинские школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1654г при Аптекарском приказе были созданы Лекарская школа и школа костоправного дела, а в 1669г впервые начали присуждать степень доктора медицины
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