Вершины треугольника АВС имеют координаты А(-2;0;1) В(-1;2;3)С(8;-4;9)Найдите координаты вектора ВМ,если ВМ-медиана треугольника

Геометрия
Вершины треугольника АВС имеют координаты А(-2;0;1) В(-1;2;3)С(8;-4;9)Найдите координаты вектора ВМ,если ВМ-медиана треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем координаты точки М, середины стороны АС. Они равны полусуммам координат вершин А и С, то есть М = (-2 + 8)/2 ; (0 + (-4))/2 ; (1 + 9)/2) = (3 ; -2 ; 5) Тогда   ВМ = ( 3 - (-1) ; -2 - 2 ; 5 - 3 ) = (4; -4; 2)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
периметр квадрата равен 36 сантиметров.Найди его площадь
Ответить
Математика
В стране 27 городов, каждые два из них соеденены авиалинией. Сколько авиалиний в стране?
Ответить
Английский язык
you are going to have yore holidays in the mountains with your parents. say where you will go for your holidays if the place will be far away from ...
Ответить
Геометрия
даны точки А(-1;5;3) В(7;-1;3)С(3;-2;6)Доказать,что треугольник АВС-прямоугольный.
Ответить
Қазақ тiлi
Срочно потрібен діалог на любу тему
Ответить