Вершины треугольника АВС имеют координаты А(-2;0;1) В(-1;2;3)С(8;-4;9)Найдите координаты вектора ВМ,если ВМ-медиана треугольника

Гость: Гость:

Сначала найдем координаты точки М, середины стороны АС. Они равны полусуммам координат вершин А и С, то есть М = (-2 + 8)/2 ; (0 + (-4))/2 ; (1 + 9)/2) = (3 ; -2 ; 5) Тогда ВМ = ( 3 - (-1) ; -2 - 2 ; 5 - 3 ) = (4; -4; 2)