Срочно потрібен діалог на любу тему

Гость: Гость:

-Привіт. -Привіт Владислав. -Як ти провів літні канікули? -Я їздив з батьками на Чорне море. Там було дуже весело і ми з батьками вирішили, що поїдемо туди й наступного року. А ти що робив? -Я майже ціле літо займався спортом, допомагав батькам, а також читав різні книги. І з них мені найбільше сподобалось читати про Робінзона Крузо. Цей твір мене дуже вразив, адже в ньому розповідається, як хлопець потрапив на безлюдний острів і жив там ціли 28 років. -Ти мене зацікавив, на виідних я візьму цю книгу в бібліотеці і теж прочитаю. -А що ти читав літом? -Багато легенд, міфів. І найбільше мені сподобалася легенда про створення світу, тому, що в ній розповідається про те, як виник світ і на мою думку це дуже цікаво. Ну все бувай! Зустрінемося в школі. -До побачення.