Срочно потрібен діалог на любу тему
Қазақ тiлi
Срочно потрібен діалог на любу тему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Привіт. - Привіт. - Я чув що ви купили нову квартиру - Так запрошую тебе на новосілля . - Обовязково прийду.
Гость:
-Привіт. -Привіт Владислав. -Як ти провів літні канікули? -Я їздив з батьками на Чорне море. Там було дуже весело і ми з батьками вирішили, що поїдемо туди й наступного року. А ти що робив? -Я майже ціле літо займався спортом, допомагав батькам, а також читав різні книги. І з них мені найбільше сподобалось читати про Робінзона Крузо. Цей твір мене дуже вразив, адже в ньому розповідається, як хлопець потрапив на безлюдний острів і жив там ціли 28 років. -Ти мене зацікавив, на виідних я візьму цю книгу в бібліотеці і теж прочитаю. -А що ти читав літом? -Багато легенд, міфів. І найбільше мені сподобалася легенда про створення світу, тому, що в ній розповідається про те, як виник світ і на мою думку це дуже цікаво. Ну все бувай! Зустрінемося в школі. -До побачення.
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