Cr+H2SO4- Ca+H2O- MgSO4+Cu- ZnSO4+Ag- Cu+HCI Au+O2- Mg+H2O

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Cr+H2SO4 = CrSO4+H2 Ca+2H2O= Сa(OH)2(осадок)+H2(газ) MgSO4+Cu не идет ZnSO4+Ag не идет Cu+HCI не идет 2Au+O2= 2AuO Mg+2H2O=Mg(OH)2(осадок)+H2(газ)