на тему третий закон ньютона

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Третий закон Ньютона о равенстве сил действия и противодействия формулируется следующим образом.Действию всегда есть равное и противоположное противодействие.Иначе говоря,силы,с которыми тела действуют друг на друга равны по модулю и направлены в противоположные стороны. F1 над эф1 вектор=-F2 над эф2 вектор Fтяж над эф вектор+N над эн вектор=ma над а вектор Fтяж над эф вектор=-N над эн вектор