Периметр четырёхуголника АВСD равен 19 см. Периметр треугольника АВС равен 15 см, а периметр треугольника ACD - 18 см. Найдите длину стороны АС

Математика
Периметр четырёхуголника АВСD равен 19 см. Периметр треугольника АВС равен 15 см, а периметр треугольника ACD - 18 см. Найдите длину стороны АС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр многоугольника это сумма всех его сторон.   AB+BC+CD+AD=19 AB+BC+AC=15 AC+CD+AD=18   сложив второе и третье равенство получим AB+BC+CD+AD+2АС=15+18=33 вычитая от полученного равенство первое равенство получим 2АС=(AB+BC+CD+AD+2АС)-(AB+BC+CD+AD)=33-19=14 АС=14:2=7
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