за 15-ть метров двух сортов ткани заплатили 2840р.1 метр первого сорта стоит 200р,1 метр второго 180р.Сколько метров каждого сорта было куплено?

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2840 - четверка в разряде десятков может дать 80, если 180 умножить на 3 или 8,13 (2840 - 180*3)/200 = 11,5 ( не подходит, должно быть 12 метров) (2840 - 180*8)/200 = 7 ( подходит, должно быть 7 метров) (2840 - 180*13)/200 = 2,5 ( не подходит) 2 сорта - 8 1сорта - 7