найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника, гипотинуза которая равна C
Геометрия
найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника, гипотинуза которая равна C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в равнобедренном прямоугольном треугольнике катеты равны a=b=c\корень(2)=С\корень(2) Площадь равнобедренного прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов S=1\2ab=1\2*С\корень(2)*С\корень(2)=C^2
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