найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника, гипотинуза которая равна C

Геометрия
найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника, гипотинуза которая равна C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в равнобедренном прямоугольном треугольнике катеты равны a=b=c\корень(2)=С\корень(2)   Площадь равнобедренного прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов S=1\2ab=1\2*С\корень(2)*С\корень(2)=C^2    
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