Если 11x+19=0, то 22x+17=?
Алгебра
Если 11x+19=0, то 22x+17=?
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Гость:
22x+17=22х+38-21=2*(11х+19)-21=2*0-21=-21
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