В замкнутой цепи с источником тока с ЭДС 12 В проходит ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найти внутреннее сопротивление источника и сопотивление нагрузки.

Физика
В замкнутой цепи с источником тока с ЭДС 12 В проходит ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найти внутреннее сопротивление источника и сопотивление нагрузки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  U1=12В напряжение   I=2A сила тока U2=10В напряжение R1-? R2-?  R1=U1/I=12/2=6 Ом  R2=U2/I=10/2=5 Ом ну вроде бы так    
Гость:
E=12 В I=2 A U=10 В r,R=?   R=U/I R=10/2 R=5 Ω   I=E/(r+R) r+R=E/I r=E/I-R r=12/2-5 r=6-5 r=1 Ω
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