В замкнутой цепи с источником тока с ЭДС 12 В проходит ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найти внутреннее сопротивление источника и сопотивление нагрузки.

Физика

В замкнутой цепи с источником тока с ЭДС 12 В проходит ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найти внутреннее сопротивление источника и сопотивление нагрузки.

Автор: Гость