В замкнутой цепи с источником тока с ЭДС 12 В проходит ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найти внутреннее сопротивление источника и сопотивление нагрузки.
Физика
В замкнутой цепи с источником тока с ЭДС 12 В проходит ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найти внутреннее сопротивление источника и сопотивление нагрузки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U1=12В напряжение I=2A сила тока U2=10В напряжение R1-? R2-? R1=U1/I=12/2=6 Ом R2=U2/I=10/2=5 Ом ну вроде бы так
Гость:
E=12 В I=2 A U=10 В r,R=? R=U/I R=10/2 R=5 Ω I=E/(r+R) r+R=E/I r=E/I-R r=12/2-5 r=6-5 r=1 Ω
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
определить период и частоту переменного тока если конденсатор емкостью с=1мкФ представляет для него сопротивление хс=160м
Английский язык
Алгебра
В саду росли яблони и вишни,причём яблони составляли 40% всех деревьев.Вишен былло на 65 больше,чем яблонь.Сколько деревьев росло в саду?Сколько ср...
Математика
1701:27 4176:58 3984:83 2241:27 1755:39 1272:53 4368:84 3078:38 3948:42 3528:84 2847:39 2590:35 1536:32 1824:57...